الإعلامية المصرية منى عراقي قالت لبرنامج "بتوقيت مصر" إنها ربما تكون أخطأت في طريقة خطابها ولكنها لم تخطئ في المحتوى الذي قدم خلال حلقة برنامجها التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية مضيفة أن لا أحد يمكن أن يشعر بكم الضر النفسي الذي يشعر به ضحية الإغتصاب سوى من مر بتجربة مشابهة.

وأضافت المذيعة التي حكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر قبل ذلك أنه تم اغتصابها وهي في العاشرة من عمرها.

وكان مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر قد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إحالة عراقي، مقدمة برنامج "انتباه"، المُذاع على قناة "المحور، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة على خلفية استخدامها بعض العبارات غير اللائقة خلال حلقة ناقشت فيها قضية إغتصاب القصر جنسيا، كما قررت قناة المحور التي تعمل بها عراقي قد قررت إيقاف البرنامج الذي تقدمه عراقي لحين انتهاء التحقيق معها، مشيرة الى أن العبارات التي ذكرتها الإعلامية "تتنافي مع قواعد القناة."

وقالت عراقي في أول مقابلة تلفيزيونية بعد إيقافها أن من شعروا بالإهانة من كلماتها لم يمروا بتجربة الإغتصاب من قبل ولا يعلموا مدى الضرر النفسي الذي تشعر به الضحية.

كما نناقش في حلقة هذا الأسبوع أيضا تداعيات رار البنك المركزي بخفض نسب الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري بمقدار 1% لأول مرة منذ تعويم سعر الصرف أواخر عام 2016.

نسأل ضيوفنا سلمى حسين الباحثة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية وأحمد شمس مدير قسم البحث والتطوير بالمجموعة المالية هيرميس عن أسباب هذا القرار وتأثيره على المستثمرين المصريين والأجانب وعلى المواطن العادي.

كما نلتقي الموسيقار المصري راجح داوود بعدقيامه بتلحين النشيد الوطني لدولة موريتانيا ونسأله عن كواليس الاختيار وآلياته.

كل هذا واكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر