أفلام رسوم متحركة من صنع عربي !

أفلام الرسوم المتحركة المُنتجة في الولايات المتحدة أو اليابان كسبت شهرة واسعة حول العالم . هناك أيضا محاولات لإنشاء صناعة لمثل هذه الأفلام في المنطقة العربية. من ضمنها ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في دورته الحادية عشرة الذي اختتمت فعالياته مؤخرا.

يهدف الملتقى عبر الجوائز والمنح إلى تشجيع صغار الفنانين على الإبداع و نشر هذا الفن. مراسلة بي بي سي اكسترا في القاهرة بسنت أكرم حضرت أحد العروض في الملتقى و أعدت لنا هذا التقرير .

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لمعرفة المزيد عن التحديات التي يواجهها مخرجو وصانعو أفلام الرسوم المتحركة تحدثت هالة صالح مع بلال عبد الحكيم المخرج الذي فاز بالجائزة الأولى في ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة بفيلمه "لحظة من الزمن" . و قد سألته أولا عن قصة وفكرة فيلمه؟