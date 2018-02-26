كيف يمكن توحيد الأذان وخطب الجمعة؟

فرضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر صيغة موحّدة للأذان في مساجدها، ومن ضمن شروطه مثلا أن يكون ب"اللفظ العربي" ولا يصّح بأيّ لغة أخرى.

وأكدت الوزارة على احترام الدليل الوطني لخطب الجُمعة وإجبار الأئمة على الاجتهاد في إثراء هذه الخطب وفقا لمعايير محددة، مع الإشارة إلى معاقبة المخالفين لتعليمات الأذان والخُطبة.

تتضمن هذه العقوبات إجراءات تأديبية في حقّ المخالفين وإلغاء التراخيص للمؤذنين المتطوعين نهائيا.

ما المقصود بفرض صيغة موحدة للأذان؟ سألت نانسي النقيب جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة في الجزائر:

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما المقصود بفرض صيغة موحدة للأذان؟ نانسي النقيب تسأل جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة في الجزائر

طبعاً إذا كان ثمة أذان يجمع كل المسلمين فهو أذان المسجد الحرام في مكة، وعليه فمن أفضل من كبير مؤذني المسجد الحرام في مكة المكرمة الشيخ علي الملا ليحدثنا عن كل ما يتعلق بالأذان والمؤذنين وطريقة اختيارهم في هذه المقابلة التي أجريتها بسمة كراشة معه وسألته فيها أولا عن الشروط الواجب توفرها في المؤذن.