مقابلة أجريتها بسمة كراشة معه وسألته فيها أولاعن الشروط الواجب توفرها في المؤذن.
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مقابلة أجريتها بسمة كراشة معه وسألته فيها أولاعن الشروط الواجب توفرها في المؤذن.

  • 26 فبراير/ شباط 2018

مقابلة أجريتها بسمة كراشة معه وسألته فيها أولاعن الشروط الواجب توفرها في المؤذن.