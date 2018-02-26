ما المقصود بفرض صيغة موحدة للأذان؟ سألت نانسي النقيب جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة في الجزائر
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ما المقصود بفرض صيغة موحدة للأذان؟

  • 26 فبراير/ شباط 2018