"المشهد" مع المصمم والراقص اللبناني وليد عوني

كيف يجسّد الرقص المعاصر الأحداث التاريخية في العالم العربي؟

"المشهد" يأخذنا في رحلة الراقص والمصمم وليد عوني من لبنان الى أوروبا الى العالم الذي إنطلق مع الراقص العالمي موريس بيجار. يروي كيف أدخل الرقص المعاصر الى مصر الى دار الأوبرا. بالإضافة الى كواليس من عمله مع القوات المسلحة المصرية ومشاهد تروي التغيير الذي عرفه المجتمع المصري مع الوقت.

وثّقت أعماله الأحداث التاريخية المهمّة في التاريخ المعاصر وروت سيرة شخصيّات مهمّة من عالمنا كنجيب محفوظ وقاسم أمين ووإبن بطوطة وغيرهم ..ونقل كلمات ورسومات جبران خليل جبران الى الى حركة الجسد.

"المشهد مع جيزال خوري" الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينتش