"سري للغاية" فيلم لم يظهر للنور بعد لكنه أثار الكثير من الجدل بعد تسرب صور من كواليسه. الفيلم المصري الذي قد يتغير اسمه يوثق لفترة حكم الإخوان المسلمين. فالصورة التي سربت تسببت في اتهامات للفيلم بأنه صنع بالتنسيق مع جهات رسمية من أجل الترويج للنظام الحالي. وهو الاتهام الذي سارع صناع الفيلم بنفيه. سري للغاية من بين الكثير من الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية والتي توثق لأحداث سياسية لا تزال جارية. فهل هناك معايير تحكم هذا النوع من الأفلام؟ هبة البنا مراسلة بي بي سي اكسترا في القاهرة تجيب.
الأفلام السياسية: بين الدعاية و التوثيق الموضوعي!
- 27 فبراير/ شباط 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو