الأفلام السياسية: بين الدعاية و التوثيق الموضوعي!

"سري للغاية" فيلم لم يظهر للنور بعد لكنه أثار الكثير من الجدل بعد تسرب صور من كواليسه. الفيلم المصري الذي قد يتغير اسمه يوثق لفترة حكم الإخوان المسلمين. فالصورة التي سربت تسببت في اتهامات للفيلم بأنه صنع بالتنسيق مع جهات رسمية من أجل الترويج للنظام الحالي. وهو الاتهام الذي سارع صناع الفيلم بنفيه. سري للغاية من بين الكثير من الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية والتي توثق لأحداث سياسية لا تزال جارية. فهل هناك معايير تحكم هذا النوع من الأفلام؟ هبة البنا مراسلة بي بي سي اكسترا في القاهرة تجيب.