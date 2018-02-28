إكسترا التلفزيوني: موهبة روائية منذ الصغر

في الحلقة 22 من برنامج بي بي سي إكسترا، نتعرّف على الروائية التونسية سمر سمير المزغنّي التي دخلت سجلّات غينيس للأرقام القياسة مرّتين، ونزور مكتبة الحلبي في بيروت لنتعرف على مبادرتهم لتحفيز وترغيب الأطفال على المطالعة باللغة العربية. في الحلقة أيضاً نشاهد نشاطاً بيئياً من العاصمة السورية دمشق، للتشجيع على استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة للتنقل، ونستقبل ندين وستيفاني من منظمة G association التي تعنى بالبيئة، لنتحدث عن نشاط المؤسسة السنوي ”ساعة الأرض“.