"دنيانا": الرواية... ما بين الواقع والخيال

تتأرجح الرواية العربية ما بين الواقع والخيال. أحيانا تنقل الواقع كما هو فتلعب دور المؤرخ والموثق لما يجري في العالم العربي من أزمات وانقسامات. وأحيانا أخرى تخلق واقعا جديدا تأخذ القارئ برحلة في الخيال. هل الرواية العربية هي الوسيلة الاكثر قدرة على التعبير بحرية ومن دون قيود؟ وهل الواقع العربي هو مصدر الهام ومخزن أفكار للروايات الجديدة؟ ما هي الرواية الجريئة؟ وما هو المضمون الجريء؟ وهل الجرأة تتلخص بثالوث الدين والسياسية والجنس فقط؟

أسئلة عدة تطرحها حلقة دنيانا هذا الاسبوع مع مشاركات من العالم العربي مقيمات في القاهرة هنّ زينب حفني وهي قاصة وروائية من السعودية، رولا خالد غانم وهي روائية من فلسطين، منصورة عز الدين وهي روائية وكاتبة صحفية من مصر. إضافة الى سهير السمان وهي روائية وكاتبة صحفية من اليمن، وأحمد ناجي وهو روائي وكاتب صحفي من مصر.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.