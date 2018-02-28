العجز الجنسي بين الطب والعيب

خمسة وسبعون في المئة من المغربيات غير راضيات عن الأداء الجنسي لأزواجهن، حسب دراسة حديثة أنجزها مركز "ابن رشد" الاستشفائي الجامعي في المغرب.

هذه النتيجة كشفها البروفيسور أحمد المنصوري الأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة خلال ندوة مراكش العلمية التي تحدث خلالها عن إصابة 46 في المائة من المغاربة بالضعف الجنسي مشددا على أن الدراسة تمت وفق معايير علمية دقيقة.

فما سبب انتشار المشكلة في المغرب؟ هالة صالح اتصلت بالبروفيسور أحمد المنصوري الاستاذ في جراحة الكلى والمسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة و عضو الأكاديمية الدولية للجراحة في باريس، لمعرفة المزيد حول الموضوع