العجز الجنسي بين الطب والعيب

هل يشعر المراجعون بإحراج عند إفصاحهم عن المشاكل الجنسية التي يعانون منها؟ محمد مطر طرح هذا السؤال على
عبدالشهيد المرخي، الذي كان يعمل مستشاراً طبياً في أحد مراكز معالجة الضعف الجنسي في البحرين.
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هل يشعر المراجعون بإحراج عند إفصاحهم عن المشاكل الجنسية التي يعانون منها؟ محمد مطر طرح هذا السؤال على
عبدالشهيد المرخي، الذي كان يعمل مستشاراً طبياً في أحد مراكز معالجة الضعف الجنسي في البحرين.