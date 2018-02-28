العجز الجنسي بين الطب والعيب
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العجز الجنسي بين الطب والعيب

  • 28 فبراير/ شباط 2018

هل يشعر المراجعون بإحراج عند إفصاحهم عن المشاكل الجنسية التي يعانون منها؟ محمد مطر طرح هذا السؤال على

عبدالشهيد المرخي، الذي كان يعمل مستشاراً طبياً في أحد مراكز معالجة الضعف الجنسي في البحرين.