الناجي الأصغر من غرق عبّارة السلام
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الناجي الأصغر من غرق عبّارة السلام

  • 2 مارس/ آذار 2018

تحقيق يدرس الصحة النفسية لصبي نجا من غرق عبّارة السلام قبل 11 عام.