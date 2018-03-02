ثلاث كاميرات مسروقة
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ثلاث كاميرات مسروقة

  • 2 مارس/ آذار 2018

يعرض الفيلم مشاهد حية لمظاهرات في الصحراء الغربية.