يوم في حلب
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يوم في حلب

  • 2 مارس/ آذار 2018

فيلم يعايش حياة سكان حلب في صراعهم اليومي من أجل البقاء أو لمجرد اقتناص لحظات سعادة مسروقة.