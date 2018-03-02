تقنيات حديثة لفحص عينات من جسم المريض للتحقق من وجود أمراض مثل السرطان

كيف سيبدو الجيل القادم لتحاليل الدم الطبية, خاصة تلك المتعلقة بالكشف عن أمراض خطيرة كالسرطان؟ يحاول باحثون في إسبانيا الإجابة عن هذا السؤال عبر تطوير أسلوب حديث لفحص عينات من جسم المريض والكشف عن أوزان البروتينات ووظائفها و شكلها للتحقق من وجود تلك الأمراض. داليا حيدر زارت مركز الأبحاث الطبية في مدينة برشلونة, حيث يتم تطوير هذه التقنيات.