استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للتحضير للعمليات الجراحية
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استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للتحضير للعمليات الجراحية

  • 2 مارس/ آذار 2018

يواصل أنيس القديحي من آيسلاندا جولته في العاصمة ريكيافيك ويعرفنا على مشروع لاستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد للتجهيز للعمليات الجراحية. يلتقي أنيس جراحين قلب ودماغ وخبراء كمبيوتر للكشف عن عملهم اليومي كفريق لتعزيز فرص نجاح العمليات الجراحية الحساسة.