يواصل أنيس القديحي من آيسلاندا جولته في العاصمة ريكيافيك ويعرفنا على مشروع لاستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد للتجهيز للعمليات الجراحية. يلتقي أنيس جراحين قلب ودماغ وخبراء كمبيوتر للكشف عن عملهم اليومي كفريق لتعزيز فرص نجاح العمليات الجراحية الحساسة.
استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للتحضير للعمليات الجراحية
- 2 مارس/ آذار 2018
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