موقف محرج واجهته غابرييلا باباداكيس، المتسابقة الأولمبية الفرنسية في رياضة التزلج ، خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة التي أقيمت في بيونغ تشانغ عندما سقط الرداء الذي كانت تلبسه عن صدرها بينما تؤدي فقرتها على الحلبة .. كما شهدت الألعاب مواقف محرجة أخرى تعرض لها المتنافسون من ضمنها مثلا اللحظة التي كادت أن تصطدم إحدى المتسابقات في التزلج اللوحي بسنجاب جرى أمامها !.. عند تذكر مثل هذه المواقف قد نضحك أو قد نشعر مجددا بالحرج .. رنا ومعاوية وعبير تحدثوا الى سوسن صبوح عن مواقف محرجة تعرضوا لها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مواقف محرجة واجهتكم

لماذا تتفاوت ردود فعل الناس تجاه المواقف المحرجة التي قد تواجههم؟ سؤال طرحته سوسن صبوح على الدكتورة ريتا مرهج الأخصائية في علم النفس، من بيروت