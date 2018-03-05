"المشهد" مع جواد الخوئي

شاهد على انتفاضة العام 1991 في جنوب العراق وعلى اعتقال جدّه المرجع أبي القاسم الخوئي واعتقال والده وكاد أن يُعتقل هو أيضاً وهو في سنّ الثانية عشرة.

جواد الخوئي حفيد المرجع الديني لدى الطائفة الشيعية السيّد أبي القاسم الخوئي يتحدث للبي بي سي عن مشاهدته للإعتقالات والجثث في الطرقات واعتقال جدّه وعن ظروف وفاة والده السيد محمد تقي الخوئي الذي قضى بحادث سيارة عام 1994، والذي تعتبره عائلة الخوئي. حادثاً مدبّراً وتتهّم النظام العراقي بإغتياله.

يستعيد السيد جواد الخوئي أيضاً إغتيال عمّه السيد عبد المجيد الخوئي عام 2003 في النجف في مرقد الإمام علي بعد سقوط بغداد بأيام قليلة.

جواد الخوئي ضيف "المشهد مع جيزال خوري"

الاثنين السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش على بي بي سي عربي.