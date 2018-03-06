انضمت الفنانة الفرنسية بريجيت باردو إلى قائمة المشاهير الفرنسيين المنددين بالنزاع القائم بين أفراد عائلة نجم الروك الفرنسي جوني هوليداي حول وصيته بمنح ثروته، التي تصل إلى 100 مليون يورو، لزوجته الرابعة وابنتيه بالتبني مقصياً بذلك ابنه المغني ديفيد وابنته الممثلة لورا.

تختلف القوانين التي تنظم المواريث من بلد لآخر لكن ما هو الحال عندما تختلف الطوائف والديانات في البلد الواحد، كما في لبنان؟ بسمة كراشة تحدثت إلى رشاد مدور المحامي والأستاذ في جامعة القديس يوسف وسألته عن القانون الذي يخضع له جميع اللبنانيين في مسألة الميراث.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الميراث .. اختلاف في الأحكام وخلاف عند التوزيع

وحول تمييز الآباء بين أبنائهم في الوصية، بسمة كراشة تحدثت مع أحمد، وهو اسم مستعار، الذي حدثها عن قصة زوجته.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الميراث .. اختلاف في الأحكام وخلاف عند التوزيع

في بعض المناطق العربية، يميل الأهل إلى حرمان البنت من الإرث، وهذا الأمر شائع في صعيد مصر مثلاً حيث تروي نجوى، وهو اسم مستعار، قصتها لبسمة كراشة