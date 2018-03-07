بي بي سي إكسترا التلفزيوني: زهراء غندور "ترشح لجوائز عالمية من أول دور سينمائي"

في الحلقة 22 من برنامج بي بي سي إكسترا، نتعرّف على زهراء غندور، ممثلة سينمائية شابة من العراق وصلت لمهرجانات عالمية بعد أول تجربة لها في التمثيل. ومن لبنان فنان الغرافيتي محمد مهنا المعروف بـMoe Calligraffiti الذي سيعرّفنا على تجربته في التخطيط والرسم على الجدران العامة والخاصة. وسنتابع أيضاً قصة الشابة السودانية أصيل دياب المعروفة بـ Sudalove التي واجهت المجتمع السوداني لتتمكن من متابعة شغفها في رسم الغرافيتي في الأماكن عامة.

إكسترا التلفزيوني على شاشة بي بي سي عربي كل أربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.