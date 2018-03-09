فنان الغرافيتي محمد مهنا المعروف بـ Moe Calligraffiti

نستقبل فنان الغرافيتي اللبناني محمد مهنا المعروف بـMoe Calligraffiti الذي شارك بفعاليتين لدخول سجل غينيس للأرقام القياسية ليعرّفنا على تجربته في التخطيط والرسم على الجدران العامة والخاصة.