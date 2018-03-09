فنان الغرافيتي محمد مهنا المعروف بـMoe Calligraffiti
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فنان الغرافيتي محمد مهنا المعروف بـ Moe Calligraffiti

  • 9 مارس/ آذار 2018

نستقبل فنان الغرافيتي اللبناني محمد مهنا المعروف بـMoe Calligraffiti الذي شارك بفعاليتين لدخول سجل غينيس للأرقام القياسية ليعرّفنا على تجربته في التخطيط والرسم على الجدران العامة والخاصة.