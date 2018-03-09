فنانة الغرافيتي السودانية أصيل دياب المعروفة بـ Sudalove
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فنانة الغرافيتي السودانية أصيل دياب المعروفة بـ Sudalove

  • 9 مارس/ آذار 2018

نتعرّف على قصة الشابة السودانية أصيل دياب المعروفة بـ Sudalove التي واجهت المجتمع السوداني لتتمكن من متابعة شغفها في رسم الغرافيتي في الأماكن عامة.