ما زالت الرضاعة الطبيعية للأطفال أقلَ من المستوى المطلوب عالميا على الرغم من فوائدها العلمية الكثيرة. ومع ذلك فهناك أمهاتٌ يحرصن بشدة على توفير حليب الرضاعة إلى حد لجوئهن إلى حليب أم أخرى في حالة نقصان أو انعدام حليبهن. ففي بريطانيا مثلا، ظهرت مؤخرا صفحاتٌ ومواقع ليست خاضعة للرقابة تسمح للأمهات اللاتي لديهن فائض من حليب الثدي بتوفيره بدون مقابل لأمهات أخريات يحتجن إليه.. ولكن هناك متخصصون أبدوا تخوفهم من أن يؤدي هذا إلي انتشار فيروسات وأمراض كالإيدز والكبد الوبائي التي قد تُنقل من خلال حليب الأم المرضعة. هذا لم يمنع لجوء آلاف من الأمهات لمثل هذه الصفحات أو المواقع. التفاصيل في تقرير ياسمين أبو خضرا
مُرضعات فيسبوك
- 7 مارس/ آذار 2018
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