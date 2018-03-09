فيلم Burning
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة

  • 9 مارس/ آذار 2018

يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة، تماما مثل تلك السمكة التي سنشاهدها تعود إلى الحياة مجددا عند دخولها البحر.