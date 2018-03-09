فيلم Burning

يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة، تماما مثل تلك السمكة التي سنشاهدها تعود إلى الحياة مجددا عند دخولها البحر.
يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة
- 9 مارس/ آذار 2018
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