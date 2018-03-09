فيلم Nocturne in Black
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فيلم Nocturne In Black

  • 9 مارس/ آذار 2018

يتناول الفيلم الحرب الدائرة في سوريا من خلال علاقة شديدة الرمزية بين شاب وآلة بيانو في منطقة تخضع لسيطرة جماعات إسلامية متطرفة