فيلم عيني
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فيلم عيني

  • 9 مارس/ آذار 2018

يتناول الفيلم أحد أكثر جوانب الحروب قسوة ويتتبع خطى صبيين يسعيان لتحقيق حلم بسيط وسط أجواء كابوسية ومخاطر دائمة.