من مهرجان 2018 الحلقة الثانية
تضم الحلقة الثانية من (من مهرجان 2018) ثلاثة أفلام تتناول الأوضاع الاجتماعية والسياسية الراهنة في مختلف أنحاء العالم العربي.
فيلم Nocturne In Black : يتناول الفيلم الحرب الدائرة في سوريا من خلال علاقة شديدة الرمزية بين شاب وآلة بيانو في منطقة تخضع لسيطرة جماعات إسلامية متطرفة .
فيلم عيني : يتناول الفيلم أحد أكثر جوانب الحروب قسوة ويتتبع خطى صبيين يسعيان لتحقيق حلم بسيط وسط أجواء كابوسية ومخاطر دائمة.
فيلم Burning : يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة، تماما مثل تلك السمكة التي سنشاهدها تعود إلى الحياة مجددا عند دخولها البحر.