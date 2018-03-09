من مهرجان 2018 الحلقة الثانية

تضم الحلقة الثانية من (من مهرجان 2018) ثلاثة أفلام تتناول الأوضاع الاجتماعية والسياسية الراهنة في مختلف أنحاء العالم العربي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم Nocturne In Black

فيلم Nocturne In Black : يتناول الفيلم الحرب الدائرة في سوريا من خلال علاقة شديدة الرمزية بين شاب وآلة بيانو في منطقة تخضع لسيطرة جماعات إسلامية متطرفة .

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم عيني

فيلم عيني : يتناول الفيلم أحد أكثر جوانب الحروب قسوة ويتتبع خطى صبيين يسعيان لتحقيق حلم بسيط وسط أجواء كابوسية ومخاطر دائمة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو فيلم Burning

فيلم Burning : يتناول الفيلم حالة الكثير من الشباب الجزائري الذين يحلمون بحياة مختلفة، تماما مثل تلك السمكة التي سنشاهدها تعود إلى الحياة مجددا عند دخولها البحر.