ما هو أصل كلمة feminine ؟

" تناصف الكوكب بين الجنسين بحلول 2030" هو الشعار اللذي اٌختير لإحياء اليوم العالمي للمرأة . واليوم يبدو أن الصورة النمطية عن مفهوم الأنوثة لازالت موجودة. صورة انعكست أيضا في المعاجم.

فمرادفات كلمة feminine بالإنجليزية أي أنثوي بالعربية محدودة جدا. هذا ما دعا بسيدة بريطانية الى كتابة شكوى وصفت فيها المرادفات المطروحة للكلمة من قبل موقع قاموس Thesaurus.com للمرادفات بالهزلية.

فما هو أصل كلمة feminine ؟ وهل تسهم المعاجم الإنجليزية في خلق صورة نمطية عن الجنسين؟

ياسمين أبو خضرا سألت الدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذة الأدب الانجليزي والمقارن بجامعة القاهرة.