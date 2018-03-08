ما هو أصل كلمة feminine ؟

إخترنا لكم قصص نجاح لسيدات عربيات هاجرن من أوطانهن وواجهن شتى أنواع الصعوبات. نجاح هؤلاء النساء وتفوقهن غير النظرة تجاه المرأة ودورها . المزيد في تقرير مراسل بي بي سي اكسترا فوزي بن جامع من باريس.