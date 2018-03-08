ما هو أصل كلمة feminine ؟
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ما هو أصل كلمة feminine ؟

  • 8 مارس/ آذار 2018

إخترنا لكم قصص نجاح لسيدات عربيات هاجرن من أوطانهن وواجهن شتى أنواع الصعوبات. نجاح هؤلاء النساء وتفوقهن غير النظرة تجاه المرأة ودورها . المزيد في تقرير مراسل بي بي سي اكسترا فوزي بن جامع من باريس.