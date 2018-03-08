ما هو أصل كلمة feminine ؟

" تناصف الكوكب بين الجنسين بحلول 2030" هو الشعار اللذي اٌختير لإحياء اليوم العالمي للمرأة .

واليوم يبدو أن الصورة النمطية عن مفهوم الأنوثة لازالت موجودة. صورة انعكست أيضا في المعاجم.

فمرادفات كلمة feminine بالإنجليزية أي أنثوي بالعربية محدودة جدا. هذا ما دعا سيدة بريطانية إلى كتابة شكوى وصفت فيها المرادفات المطروحة للكلمة من قبل موقع قاموس Thesaurus.com للمرادفات بالهزلية.

فما هو أصل كلمة feminine ؟ وهل تسهم المعاجم الإنجليزية في خلق صورة نمطية عن الجنسين؟ ياسمين أبو خضرا سألت الدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذة الأدب الانجليزي والمقارن بجامعة القاهرة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذة الأدب الانجليزي والمقارن بجامعة القاهرة.

إخترنا لكم قصص نجاح لسيدات عربيات هاجرن من أوطانهن وواجهن شتى أنواع الصعوبات. نجاح هؤلاء النساء وتفوقهن غير النظرة تجاه المرأة ودورها . المزيد في تقرير مراسل بي بي سي اكسترا فوزي بن جامع من باريس.