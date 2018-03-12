"المشهد" مع عبلة أبو علبة الامينة العامة للحزب الشعبي الديمقراطي

بعد حرب 1967 التحق الشباب الأردني بالنضال للقضية الفلسطينية والتحقت عبلة أبو عبلة بصفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي كان يرأسها نايف حواتمة. من هنا تبدأ مشاهد عبلة أبو علبة ثم تنتقل للحديث عن مشهد "هبّة نيسان" عام 1989 في الأردن. وعن انضمامها للحراك الشعبي في الشارع عام 2011 وإسقاط حكومة الرفاعي.

وعن تجربتها في البرلمان الأردني كنائبة وتجربة تمثيل المرأة الأردنية في الحياة السياسية.

عارضت اتفاق وادي عربة واعتبرت ان هذا العام المملكة الاردنية الهاشمية لديها هامشا قانونيا للتنصل من هذا الاتفاق.

المشهد مع جيزال خوري الإثنين 19.05 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.