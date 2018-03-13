خريطة الانتخابات العراقية.. تحالفات وانسحابات متغيرة

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

تشهد الساحة العراقية خريطة متغيرة من التحالفات والانسحابات استعداداً للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من شهر مايو/أيار المقبل. ويرى محللون أن التحالفات الحالية تتسم بالضعف ولن تصمد بعد إعلان نتائج الانتخابات. يأتي ذلك فيما تتواتر التصريحات السياسية في العراق، عن تلقي القوائم الانتخابية دعماً من دول الجوار، بل تعدى الأمر لأكثر من ذلك وهو في فرض شخصيات سياسية بعينها واستبعاد أخرى.

= فما هي دلالات خريطة التحالفات القائمة وما هو مصيرها بعد الانتخابات ؟

= وما هو دور القوى الإقليمية في رسم خريطة التحالفات للانتخابات العراقية؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.