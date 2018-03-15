من مهرجان 2018 الحلقة الثالثة
تضم الحلقة الثالثة من (من مهرجان 2018) ثلاثة أفلام تتناول الأوضاع الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم العربي.
فيلم سيدة: هو دراما اجتماعية تتبع محاولاتِ أم وابنها ذي السبع سنوات للوصول إلى طبيب أجنبي زائر في مقدوره إنقاذُ عين الطفل. في سباق مع الزمن، تحاول سيدة مع ابنها صلاح اجتياز آخر عائق يحول بينهما وبين الوصول إلى هدفهما.
فيلم الصمت: يتتبع فتاة كردية "فاطمة" مع والدتها المريضة، في زيارة للطبيب في مستشفى في إيطاليا. فاطمة عليها أن تترجم لوالدتها ما تقوله الطبيبة ولكنها تقرر الصمت.
فيلم The Town the Men Left : يتميز بأنه يقترب من عالم النساء في المجتمع النوبي في مصر والذي نادرا ما يتناوله الاعلام أو السينما. السرد في الفيلم من وجهة نظر ثلاث نساء يواجهن ظروفا صعبة وانتقادات المجتمع المحيط بهن