في الحلقة 24 من برنامج بي بي سي إكسترا نستقبل الناشط الحقوقي الصومالي الكندي شارمارك ديبو، لنتحدث عن تجربته مع اللجوء والهجرة التي دفعته إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين. سنشاهد أيضاً كيف يصبح الفنّ سبباً لتشتت عائلة صلاح مونيكا وتهجير أفرادها من وطنهم في العراق، وفي الجزء الأخير من الحلقة نستضيف نجم تطبيق ”سنابشات“ جورجيو باسيل من لبنان والمرشح للفوز بواحدة من أهم الجوائز العالمية بالسوشيال ميديا ”THE SHORTY AWARDS“.
إكسترا التلفزيوني: شارمارك ديبو ... من لاجئ إلى مدافع عن حقوق اللاجئين
- 14 مارس/ آذار 2018
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