"بتوقيت مصر" : الانتخابات المصرية

قبل أيام من بداية تصويت المصريين في الخارج لانتخاب رئيسهم القادم ، يستضيف برنامج "بتوقيت مصر" عبد المنعم سعيد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ورئيس مجس إدارة مؤسسة المصري اليوم ليتحدث عن رؤيته للعملية الإنتخابية.

نسأل المفكر السياسي المصري عن تقييمه للتنافس بين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى كما نتعرف على ردوده على الانتقادات الموجهة للإنتخابات الحالية.

وبعد تزايد الشكاوى من تدخل السلطات التنفيذية المصرية في الأعمال الفنية والإبداعية نسأل المخرج المصري داوود عبد السيد ورئيس تحرير جريدة الشروق المصرية عماد الدين حسين عن الحد الفاصل بين التنظيم والقمع.

كما نحاور صناع الفيلم القصير "جميلة" الذي يجسد مشاعر آباء الأطفال المصابين بمتلازمة "داون".

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.