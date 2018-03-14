رغم أن إنتاج هوكينغ لم يكن يضاهي في الكمية علماء فيزياء آخرين إلا أنه كان متميزاً بينهم، فما الذي ميزه؟ البروفيسور سليم زروبي، المتخصص في فيزياء الكون والباحث في معهد كابتاين لدراسات الفضاء في هولندا، يجيب على سؤال كريمة كواح.
ستيفن هوكينغ .. إنجازات متميزة بأقل الإمكانات
- 14 مارس/ آذار 2018
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