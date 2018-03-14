ستيفن هوكينغ .. مسيرة من التحدي والإنجاز

رغم إصابته بمرض العصبون الحركي في عشرينياته والذي تسبب له بشلل جسدي، تمكن عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ من إنتاج نظريات وتأليف كتب علمية تقدم تفسيراً فيزيائياً للكون وقوانينه. من بين دراساته تمكن هوكينع من إثبات الإشعاع الصادر عن الثقوب السوداء وهو الإشعاع الذي بات يحمل اسمه "إشعاع هوكينغ".

ياسمين أبو خضرا تحدثت إلى البروفيسور وهيب الناصر، أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين، وسألته عن سبب شهرة هوكينغ كعالم فيزياء.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو البروفيسور وهيب الناصر، أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة البحرين

رغم أن إنتاج هوكينغ لم يكن يضاهي في الكمية علماء فيزياء آخرين إلا أنه كان متميزاً بينهم، فما الذي ميزه؟ البروفيسور سليم زروبي، المتخصص في فيزياء الكون والباحث في معهد كابتاين لدراسات الفضاء في هولندا، يجيب على سؤال كريمة كواح