ما معنى كلمة dadcore ؟
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ما معنى كلمة dadcore ؟

  • 14 مارس/ آذار 2018

نتحدث عن الشكل الجديد المثير cool new look المسيطر الآن على منصات عرض الأزياء catwalks هو ما أطلق عليه اسم زي الآباء أو dadcore