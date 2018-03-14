ستيفن هوكينغ .. إنجازات متميزة بأقل الإمكانات
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ستيفن هوكينغ .. إنجازات متميزة بأقل الإمكانات

  • 14 مارس/ آذار 2018

رغم أن إنتاج هوكينغ لم يكن يضاهي في الكمية علماء فيزياء آخرين إلا أنه كان متميزاً بينهم، فما الذي ميزه؟ البروفيسور سليم زروبي، المتخصص في فيزياء الكون والباحث في معهد كابتاين لدراسات الفضاء في هولندا، يجيب على سؤال كريمة كواح.