جولة في مستشفى العباسية للصحة النفسية
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جولة في مستشفى العباسية للصحة النفسية

  • 15 مارس/ آذار 2018

ربما يعد مستشفى العباسية من أشهر مؤسسات الصحة النفسية والعقلية في المنطقة العربية لتردد اسمه في الأفلام والأعمال الدرامية المصرية. تعرض المستشفى لاتهامات بإساءة معاملة المرضى، لكن التحقيقات الرسمية خلصت إلى تبرأة العاملين فيه، كما خصصت وزارة الصحة المصرية ميزانية لمكافأتهم وتطوير المستشفى. فما الذي يدور داخل أسوار هذا المستشفى العريق؟ وما هي أوضاع نزلائه المرضى؟ تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا هبة البنا يحاول الإجابة.