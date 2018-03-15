جولة في مستشفى العباسية للصحة النفسية

ربما يعد مستشفى العباسية من أشهر مؤسسات الصحة النفسية والعقلية في المنطقة العربية لتردد اسمه في الأفلام والأعمال الدرامية المصرية. تعرض المستشفى لاتهامات بإساءة معاملة المرضى، لكن التحقيقات الرسمية خلصت إلى تبرأة العاملين فيه، كما خصصت وزارة الصحة المصرية ميزانية لمكافأتهم وتطوير المستشفى. فما الذي يدور داخل أسوار هذا المستشفى العريق؟ وما هي أوضاع نزلائه المرضى؟ تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا هبة البنا يحاول الإجابة.