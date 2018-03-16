في الحلقة 24 من برنامج بي بي سي إكسترا سنشاهد قصة صلاح مونيكا الذي تهجّر وعائلته من موطنهم في العراق بسبب تقديمهم لعروض فنّية في الشارع، تعرضوا على أثرها لتهديدات بالقتل من ميليشيات مسلّحة في بغداد، ليعود ويجمعهم حفل زفاف ابنهم محمد في تركيا بعد فراق دام لسنتين.
كيف تسبب الفنّ بتهجير صلاح مونيكا من العراق وتشتت عائلته؟
- 16 مارس/ آذار 2018
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