كيف تسبب الفنّ بتهجير صلاح مونيكا من العراق وتشتت عائلته؟
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كيف تسبب الفنّ بتهجير صلاح مونيكا من العراق وتشتت عائلته؟

  • 16 مارس/ آذار 2018

في الحلقة 24 من برنامج بي بي سي إكسترا سنشاهد قصة صلاح مونيكا الذي تهجّر وعائلته من موطنهم في العراق بسبب تقديمهم لعروض فنّية في الشارع، تعرضوا على أثرها لتهديدات بالقتل من ميليشيات مسلّحة في بغداد، ليعود ويجمعهم حفل زفاف ابنهم محمد في تركيا بعد فراق دام لسنتين.