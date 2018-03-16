توصلت دراسة جديدة لجامعة Arizona في الولايات المتحدة بأن النساء تعاملن بعضهن بقسوة أكبر مما تعاملن به زملاءهن في العمل من الرجال. هذه "الظاهرة "، ليست حديثة، وهي تسمى بمتلازمة ملكة النحل، وقد اكتشفت أول مرة من قبل علماء نفس في جامعة Michigan سنة 1973. فماهي متلازمة ملكة النحل؟ بسمة كراشة سألت المحللة النفسية من لبنان مروة جوهر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ما هي متلازمة ملكة النحل؟

أروى مسؤولة في مؤسسة مالية في مصر عملت قبل تقلدها منصبها مع مديرة ومدير، لكنها تفضل بكثير تجربتها مع مديرتها. تحدثت إليها بسمة كراشة وسألتها لماذا؟