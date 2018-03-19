"المشهد" مع محمد بركة

يتذكر محمد بركة ماذا كانت تعني صورة جمال عبد الناصر وخطاباته في أراضي ال48 أيام طفولته وكيف استطاع الفلسطينيون في الداخل تنظيم جنازة للرئيس عبد الناصر عند وفاته.

ويستعيد إحياء "يوم الأرض" في العام 1976 وكل ما رافقه من إحتجاجات شعبية واعتقالات بالإضافة الى مشاهد من داخل الكنيست وتمثيل الفلسطينيين من جهة والمشادات مع الحكومات الإسرائيلية ورؤسائها من جهة أخرى. كما يتوقف بركة أيضاً عند مشاهد من الإنتفاضة الأولى الفلسطينية.

محمد بركة النائب العربي السابق في الكنيست الاسرائيلي ورئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون العرب في أراضي 48 ضيف "المشهد" مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.