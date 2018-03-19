"الجمعية" وسيلة توفير ناجحة أم فاشلة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"الجمعية" وسيلة توفير ناجحة أم فاشلة؟

  • 19 مارس/ آذار 2018

لنعرف أكثر كيف يستخدم الأفراد هذا الأسلوب تحدثت نيرفانا السعيد مع ياسمين وهي سيدة سورية مقيمة في لندن أنشأت أكثر من جمعية للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة