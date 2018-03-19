"الجمعية" وسيلة توفير ناجحة أم فاشلة؟

لنعرف أكثر كيف يستخدم الأفراد هذا الأسلوب تحدثت نيرفانا السعيد مع ياسمين وهي سيدة سورية مقيمة في لندن أنشأت أكثر من جمعية للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة