لنعرف أكثر كيف يستخدم الأفراد هذا الأسلوب تحدثت نيرفانا السعيد مع ياسمين وهي سيدة سورية مقيمة في لندن أنشأت أكثر من جمعية للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة
"الجمعية" وسيلة توفير ناجحة أم فاشلة؟
- 19 مارس/ آذار 2018
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