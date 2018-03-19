"الجمعية": وسيلة توفير ناجحة أم فاشلة؟

"الجمعية" اسم فيلم من انتاج مصري لبناني مشترك، تدور أحداثه في منطقة روض الفرج بالقاهرة.

يلجأ سكان المنطقة للمشاركة في "جمعية"، لمواجهة ظروف الغلاء التي ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية في مصر.

الفيلم الذي عرض خلال مهرجان برلين السينمائي في فئة بانوراما أثار الجدل لدى النقاد المصريين. لماذا؟

الإجابة في هذا الحوار الذي أجرته شيرين شريف مع مخرجة الفيلم اللبنانية ريم صالح

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ريم صالح مخرجة الفيلم اللبنانية

لنعرف أكثر كيف يستخدم الأفراد هذا الأسلوب تحدثت نيرفانا السعيد مع ياسمين وهي سيدة سورية مقيمة في لندن أنشأت أكثر من جمعية للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة