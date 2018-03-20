"بيت الطاعة" .. فرصة للصلح أم تسلط بالقانون؟
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"بيت الطاعة" .. فرصة للصلح أم تسلط بالقانون؟

  • 20 مارس/ آذار 2018

المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي يبدو أنها تتجه لإلغاء قانون "بيت الطاعة" حسب ما أعلنت عنه مصادر بوزارة العدل. نرفانا السعيد تحدثت إلى المحامي أحمد الراشد وسألته عن أحكام "بيت الطاعة" في السعودية.