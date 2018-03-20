"بيت الطاعة" .. فرصة للصلح أم تسلط بالقانون؟

المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي يبدو أنها تتجه لإلغاء قانون "بيت الطاعة" حسب ما أعلنت عنه مصادر بوزارة العدل. نرفانا السعيد تحدثت إلى المحامي أحمد الراشد وسألته عن أحكام "بيت الطاعة" في السعودية.