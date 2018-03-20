"بيت الطاعة" .. فرصة للصلح أم تسلط بالقانون؟

يسمح القانون للزوج في بعض الدول العربية برفع دعوى ضد زوجته إذا رفضت العودة إلى بيت الزوجية ليرجعها إلى ما يعرف بـ"بيت الطاعة".

يرى البعض في هذا القانون فرصة لحل الخلافات وإصلاح العلاقة الزوجية، بينما يراه آخرون تسلطاً من الرجل وإهانة للمرأة بحكم القانون. سهير، وهي سيدة مصرية طلبها زوجها في بيت الطاعة، روت لنيرفانا السعيد قصتها وتحدثت عن أسباب رفضها العودة إلى بيت زوجها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو سهير، وهي سيدة مصرية طلبها زوجها في بيت الطاعة

المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي يبدو أنها تتجه لإلغاء قانون "بيت الطاعة" حسب مصادر بوزارة العدل. نيرفانا السعيد تحدثت إلى المحامي أحمد الراشد وسألته عن أحكام "بيت الطاعة" في السعودية.