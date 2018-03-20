حديث الساعة: ماذا بعد معركة عفرين؟ تصورات ودلالات

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

بعد نحو شهرين من بدء تركيا عملية عسكرية تحت مسمى غصن الزيتون، في العشرين من شهر يناير كانون الثاني الماضي، تمكنت القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر المتحالفة معها من السيطرة على منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمالي غربي سوريا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد تصريحاته من أن معركة عفرين هي جزء من عملية تهدف إلى الوصول للحدود العراقية لتطهير المنطقة على كامل الشريط الحدودي مع سوريا حسب تعبيره.

= فما هي تداعيات معركة عفرين؟ وموقف القوى الإقليمية منها؟

= وما هي حدود تفاهمات أنقرة مع كل من موسكو وواشنطن بشأن التحرك في شمال سوريا؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.