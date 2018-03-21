دنيانا": الفن العربي في الغرب

في "دنيانا" هذا الأسبوع حلقة ثقافية من العاصمة البريطانية لندن مع مخرجات وممثلات وفنانات من العالم العربي . تطرح الحلقة تساؤلات عدة بشأن دور الفنان العربي وعن الصورة التي يطمح الى إظهارها بعيدا عن بلده. كيف يقدم الفنان العربي نفسه في الغرب؟ هل يحمل معه ثقافته العربية إلى بلاد الاغتراب واللجوء أم أن يبحث عن أفق جديدة؟ وماذا لو كان هذا الفنان امرأة؟ لمشاركات دنيانا هذا الاسبوع تجارب مختلفة حملوها معهنّ من بلادهنّ الى لندن التي يعتبرونها عاصمة للثقافة. في دنيانا أيضا مسألة الاندماج الثقافي وعما إذا كان هذا الاندماج يلغي الهوية الأصلية ويخلق هوية جديدة تتماشى مع المجتمع الجديد.

تقدمها استثنائيا إيمان القصير ويشاركها نجلاء العجيلي صاحبة مؤسسة “نون للفنون” من ليبيا، عهد كامل ممثلة ومخرجة سينمائية من السعودية، دينا موسوي ممثلة ومنتجة مسرحية من العراق، وضياء البطل فنانة متخصصة في التصميم المكاني من فلسطين.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.