تقنية لالتقاط ولتحويل ثاني أكسيد الكربون من الجو إلى صخور

تشتهر ايسلندا ببراكينها النشطة والتي تعد أحد اكبر عوامل الجذب السياحي فيها، إلا ان هذه البراكين مسؤولة ايضا عن توفير الطاقة وتدفئة المنازل.

يزور أنيس القديحي منطقة بركانية خارج مدينة ريكيافيك حيث يتم حفر آبار لاستنباط الطاقة الحرارية للأرض.

طور المهندسون طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الصادر عن هذه العملية الى مادة معدنية يتم حقنها في الارض مرة أخرى.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

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